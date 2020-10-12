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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59256

Сумы до сих пор не готовы к отопительному сезону

В Сумах проанализировали готовность соцсферы и жилого фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов.

На заседании межведомственной комиссии по организации и контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов обсудили готовность социально-гуманитарной сферы и жилищного фонда к палювального сезона.

«Главная задача, которую мы все должны выполнить - обеспечить своевременную и качественную подготовку технологического оборудования к отопительному сезону, осуществить все необходимые процедуры в соответствии с действующим законодательством, в том числе, подписать акты готовности до 15 сентября, когда будет проходить соответствующая областная коллегия», - отметил во время заседания заместитель главы Сум Николай Войтенко.

Для этого, по словам чиновника, профильным структурным подразделениям и коммунальным предприятиям вместе с теплоснабжающими организациями следует усилить работу по домохозяйствам, коллективам учреждений и непосредственно жителям, чтобы не задержать подачу тепла и предотвратить возможные технические неисправности.

Как сообщила главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко, общий процент готовности лечебно-профилактических учреждений, подчиненных структурному подразделению, составляет 70%.

По состоянию на 9 сентября акты готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов получили семь лечебных учреждений из девяти (в КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» акт в процессе подписания, в КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» - документы проверяются Государственной инспекцией энергетического надзора Украины, поскольку прошел тендер на закупку бойлера).

В образовательной сфере ситуация также под контролем, отметила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко. Из 85 учебных заведений акты готовности имеют уже 80, остальные пять - на завершающей стадии ремонтных работ. Гидравлические испытания проходят согласно графику.

Несколько сложнее ситуация в учреждениях культуры - акты готовности на подписи у тепловиков, и, еще продолжаются гидравлические испытания. Впрочем, до 15 сентября все будет выполнено, заверили в отделе культуры. Так, библиотеки и дома культуры сельской местности уже обеспечены дровами, углем и инфракрасными обогревателями UFO.

Среди жилых многоквартирных домов запланированные управителями мероприятия по подготовке выполнены на 80%, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента инфраструктуры города Александр Кисиль. Речь о ремонте тепловых пунктов, ремонте и прочистке бойлеров, текущем ремонте кровель, замене внутридомовых инженерных сетей трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления в подвальных помещениях зданий.

Гидравлические испытания из 991 жилого дома с централизованным отоплением прошли 786, а вот акты готовности пока получили только 182. Еще 24 дома не имеют упраителей или не создали ОСМД, что затрудняет данный процесс. В общем подписать акты и паспорта готовности департамент инфраструктуры города планирует до 25 сентября.

Общество Отопительный сезон
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