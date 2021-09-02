Псевдобанкир обманул роменчанку

Роменчанка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и, представившись работником банка, сообщил, что с ее банковской карты кто-то пытается снять средства и сразу же предложил помощь по сохранению ее денег на счету. Заявительница согласилась и доверчиво сообщила свой пин-код и другую конфиденциальную информацию. В результате такой неосмотрительности с банковского счета женщины исчезло 404 доллара США. Обнаружив это, потерпевшая сообщила о преступлении в полицию.
По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы установить местонахождение мошенника.
Правоохранители снова предостерегают граждан быть осторожными и внимательными при общении с незнакомцами по телефону и никогда не сообщать им свои конфиденциальные данные или данные банковских карточек, или другие секретные коды. Помните - ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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