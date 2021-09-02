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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Сковорода. Гастробайки» — в ефірі Суспільного стартує проєкт про традиційну кухню Сумщини

11 вересня об 11:00 в ефірі телеканалу UA: СУМИ та усіх регіональних телеканалів Суспільного стартує програма «Сковорода. Гастробайки». Цей проєкт створила команда сумчан за результатами конкурсу «Створюй із Суспільним».

«Сковорода. Гастробайки» – програма про гастрономічну спадщину Сумської області.  

Її ведучий – професійний ресторатор Денис Полак – подорожує віддаленими куточками Сумщини, поринає в життя та побут мешканців і відшукує рецепти унікальних локальних страв. Разом із місцевими жителями готує горюнські сичики, лебединський куліш, бабу шарпанину, кролевецький пісний борщ з раками і багато іншого.

«Ще декілька років тому я навіть не знав, що таке шпундра, як готували бабу-шарпанину, та з якими стравами українці вживали коноплю сотні років тому. Сьогодні я впевнений, що українська кухня – це яскраве та смачне явище на гастрономічній мапі світу, тільки потрібно світ з нею познайомити. У нашій гастро-подорожі ми будемо шукати автентичні страви в українській глибинці, спілкуватися з тими, хто їх ще готує та готувати разом з ними. Дізнаватись користь місцевих продуктів та створювати сучасні страви на основі давніх рецептів. Ми поринемо в місцевий побут, байки та легенди і будемо набувати народну гастрономічну мудрість», – говорить Денис Полак.

«У цьому проекті ми намагаємось знаходити, зберігати та популяризувати унікальну гастрономічну спадщину Сумської області. За радянських часів традиційні українські страви почали зникати: частково, це було планове знищення, частково - еволюційне (наприклад, через зміну способу приготування їжі). У програмі «Сковорода. Гастробайки» ми показуємо, що автентичні українські страви можна готувати просто і легко у себе вдома», – анонсує керівник творчої групи Євген Серебряков. 

Євген Серебряков розповідає, що в гастрономічних експедиціях знімальна група практично у кожному селі зустрічала гостинних і колоритних людей, які часто розповідали про такі страви, яких і не очікували знайти. 

«Багато страв інакше готують не лише у кожному селі, але і в кожній родині. Яскравий приклад — український борщ. Радянська кухня його уніфікувала, а насправді існує безліч смачних рецептів справжнього українського борщу. Схожа історія і з іншими стравами. Ми поставили собі за мету познайомити глядачів з різномаїттям традиційних смаків і заохотити їх спробувати», — додає Євген Серебряков.

Нагадаємо, у серпні 2021 року стартувала нова хвиля відбору «Створюй із Суспільним — 2022». Заявки прийматимуть до 30 вересня. У 2020 році для реалізації було відібрано 68 проєктів. 

UA: СУМИ разом із загальнонаціональними телеканалами UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА й каналами Суспільного радіо (Українське радіоРадіо ПроміньРадіо Культура) входить до мережі найбільшого незалежного медіа в Україні — Суспільне мовлення. 

 
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