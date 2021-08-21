На Сумщине ищут пропавшего мужчину

С того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.
Особые приметы: татуировка на груди слева в виде сердца и надписи.
При себе имел: зелёный велосипед с багажником.
Возможна потеря памяти!
При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
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