На Сумщине ищут пропавшего мужчину Легуша Сергей, 37 лет, 6 сентября 2021 года направлялся из с. Весёлое Роменского р-на в с. Сухая Грунь (бывшее с. Калининское) Липоводолинской ОТГ, Роменского р-на.

С того момента его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы, карие глаза. Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: татуировка на груди слева в виде сердца и надписи. При себе имел: зелёный велосипед с багажником. Возможна потеря памяти! При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.