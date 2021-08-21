Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:36587

На Сумщине ищут пропавшего мужчину

Легуша Сергей, 37 лет, 6 сентября 2021 года направлялся из с. Весёлое Роменского р-на в с. Сухая Грунь (бывшее с. Калининское) Липоводолинской ОТГ, Роменского р-на.

С того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.

Особые приметы: татуировка на груди слева в виде сердца и надписи.

При себе имел: зелёный велосипед с багажником.

Возможна потеря памяти!

При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Право Пропал без вести
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах ищут пропавшего мужчину
07.09.2021 14:22

В Сумах ищут пропавшего мужчину

Мищенко Дмитрий, 40 лет, 3 сентября 2021 года вышел из дома по адресу: г. Сумы, ул. Котляревского, и с того...

В Сумах ищут пропавшую женщину
03.09.2021 15:44

В Сумах ищут пропавшую женщину

35-летняя Оксана Коваль ушла из дома еще 24 августа, но до сих пор ее местонахождение неизвестно....

Сбежавшую из дома 18-летнюю сумчанку нашли
30.08.2021 15:29

Сбежавшую из дома 18-летнюю сумчанку нашли

Об этом сообщается в чате поиска в телеграмм-канале и вайбере....

В Сумах пропала 18-летняя девушка
28.08.2021 22:01

В Сумах пропала 18-летняя девушка

27 августа в Сумах пропала 18-летняя Оксана Аганина....

На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего мальичка
21.08.2021 09:34

На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего мальичка

Работники отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение малолетнего Богдана Хоменко, который 20 августа, находясь...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.