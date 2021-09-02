В Глухове на перекрестке ЗИЛ сбил мотоцикл

31-летний водитель “Минска” не уступил дорогу 60-летнему шоферу ЗИЛа, вследствие чего произошло столкновение.
В результате дорожной аварии владелец двухколесного транспортного средства был госпитализирован с места событий с переломом правой голени.
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, пишет Глухов.инфо.
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