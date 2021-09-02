В Глухове на перекрестке ЗИЛ сбил мотоцикл Как сообщили в пресс-службе Глуховского отдела полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 15.30, на перекрестке улиц Суворова и Путивльской

31-летний водитель “Минска” не уступил дорогу 60-летнему шоферу ЗИЛа, вследствие чего произошло столкновение. В результате дорожной аварии владелец двухколесного транспортного средства был госпитализирован с места событий с переломом правой голени. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, пишет Глухов.инфо.