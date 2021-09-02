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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:21298

В Глухове на перекрестке ЗИЛ сбил мотоцикл

Как сообщили в пресс-службе Глуховского отдела полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 15.30, на перекрестке улиц Суворова и Путивльской

31-летний водитель “Минска” не уступил дорогу 60-летнему шоферу ЗИЛа, вследствие чего произошло столкновение.

В результате дорожной аварии владелец двухколесного транспортного средства был госпитализирован с места событий с переломом правой голени.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, пишет Глухов.инфо.

Право Дтп
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