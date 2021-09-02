Сумські ветерани АТО/ООС можуть отримати стипендію на навчання Міжнародна організація IREX оголошує Конкурс стипендій для ветеранів та ветеранок АТО/ООС. Черговий грант реалізовуватиметься у рамках Програми реінтеграції ветеранів.

До 20 вересня можна податися на стипендію, яка повністю або частково покриватиме платне навчання.

Стипендія у розмірі до 500 USD надається на період жовтень 2021 року – 31 грудня 2021 року. Також є можливість співфінансування, якщо вартість курсів перевищуватиме вищезгадану цифру.

Основними критеріями для охочих отримати фінансування – це мати статус учасника бойових дій і завершену середню освіту.

Ветерани та ветеранки не обмежені у своєму виборі професій. Це можуть бути курси маркетингу, комп'ютерних наук, аналітики, управління, покращення рівня знання іноземної мови тощо.

Втім, важливо, щоб вибір освітньої можливості був чітко обґрунтований задля майбутнього працевлаштування.

Щоб подати заявку необхідно: обрати навчальні курси, які сприятимуть вашій конкурентоспроможності або працевлаштуванню; зв’язатися із закладом, який проводить курси та дізнатися їхню детальну програму, тривалість; сформулювати свою мотивацію та заповнити електронну форму:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5uCZwdpjvkWO6-dSLAFy0Tc1N-g10mpDmIm7Iv0rA9dUMDQ0NlJJTkRZS0tIMFhXR0RaWVg3UUQwOS4u&fbclid=IwAR3ogIXvuugKixgFVpxqRGTWDqkNMSjKKC67jLwTw0l92HNLKUyiYrTYbzA

Детальніше ознайомитися із можливостями фінансування можна тут:

https://drive.google.com/drive/folders/19YIPNJq2HqAY7EtJh08AhTJmyg9md_-e?fbclid=IwAR1cf5ODlded7HrDif2FpTxcUobLuBXLOTMpapr7bhLi_F4SjHxYBGT01Zs

У випадку виникнення будь-яких запитань та для надання додаткової інформації звертайтеся до координаторки події – Вікторії Климчук-Длугач VKlymchuk-Dluhach@irex.org. Додаткова інформація та останні оновлення на сторінці Програми реінтеграції ветеранів у Facebook: https://www.facebook.com/VeteranReintegrationProgram.