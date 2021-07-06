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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:08278

На Сумщине учебному заведению прокуратура вернула 262 га земли за 30 млн грн

По иску ювенальных прокуроров Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным договор аренды, поэтому учебному заведению возвращено 262 га земли стоимостью более 30 млн грн.

Прокуратурой установлено, что указанные земли расположены на территории Шосткинского района и предоставлены заведению на праве постоянного пользования для ведения исследовательских и учебных целей и сельского хозяйства. В 2021 году заведение передал земли в срочное платное пользование сельскохозяйственному обществу с ограниченной ответственностью на основании договора аренды земли. Однако заключенный договор противоречит интересам государства, поскольку объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования не по образовательному назначению.

Суд согласился с доводами прокуратуры, в настоящее время земли возвращены учебному заведению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля
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