На Сумщине учебному заведению прокуратура вернула 262 га земли за 30 млн грн

Прокуратурой установлено, что указанные земли расположены на территории Шосткинского района и предоставлены заведению на праве постоянного пользования для ведения исследовательских и учебных целей и сельского хозяйства. В 2021 году заведение передал земли в срочное платное пользование сельскохозяйственному обществу с ограниченной ответственностью на основании договора аренды земли. Однако заключенный договор противоречит интересам государства, поскольку объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования не по образовательному назначению.
Суд согласился с доводами прокуратуры, в настоящее время земли возвращены учебному заведению, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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