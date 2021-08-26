Школьники с Сумщины едут на Всемирные игры 11-19 сентября в Белграде (Сербия) пройдут Всемирные игры школьников.

Сегодня, 10 сентября, команда Украины отправляется на Игры. В ее составе дзюдоисты, борцы и тхеквондисты с Сумщины.

Среди них: конотопчане Дмитрий Демьяновский и Захар Маслак, которые выступят в греко-римской борьбе; сумчане Алиса Павленко, Анастасия Гайворонская, Валерия Кривошей, Влада Редька, Полина Захаркина и Егор Жаловага – тхеквондо; Ирина Охрименко (Ромны) и Владимир Мазкун (Ахтырка) - дзюдо.