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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:07351

Школьники с Сумщины едут на Всемирные игры

11-19 сентября в Белграде (Сербия) пройдут Всемирные игры школьников.

Сегодня, 10 сентября, команда Украины отправляется на Игры. В ее составе дзюдоисты, борцы и тхеквондисты с Сумщины.

Среди них: конотопчане Дмитрий Демьяновский и Захар Маслак, которые выступят в греко-римской борьбе; сумчане Алиса Павленко, Анастасия Гайворонская, Валерия Кривошей, Влада Редька, Полина Захаркина и Егор Жаловага – тхеквондо; Ирина Охрименко (Ромны) и Владимир Мазкун (Ахтырка) - дзюдо.

Спорт Всемирные игры школьников Греко-римская борьба Дзюдо Тхеквондо
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