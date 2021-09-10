В Сумах пьяный водитель решил добавить в присутствии копов Три админматериала составили патрульные на водителя, который после остановки распивал пиво.

На проспекте Курском за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили водителя автомобиля ВАЗ-2103. Мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения - он еле на ногах держался. Никаких документов на право управления 42-летний водитель не предоставил. Проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, стражи порядка выяснили, что права управления гражданин вообще не имеет.

Далее мужчина достал бутылку пива и в присутствии патрульных начал распивать алкогольный напиток. Неоднократные предупреждения о том, что он совершает правонарушение как в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, так и в сфере общественной безопасности, водитель игнорировал.

На мужчину инспекторы составили три админматериала:

- ч. 1 ст. 178 КУоАП;

- ч. 2 ст. 126 КУоАП;

- ч. 4 ст. 130 КУоАП.

От управления водителя отстранили.