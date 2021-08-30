На Сумщине мошенницы выманили у пенсионерки все ее сбережения

Днем 9 сентября в Шосткинский районный отдел полиции обратилась 84-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, накануне в дверь ее квартиры позвонили две неизвестные женщины, которые представились сотрудницами водоканала. Проверив счетчики, женщины начали разговор о денежной реформе, которая якобы началась в стране и предложили бабушке обменять все старые деньги на деньги нового образца.
Пожилая женщина без тени сомнения достала из тайника пакет с деньгами в сумме 26 000 гривен и передала их своим гостям. А те пообещали через некоторое время принести «новые деньги».
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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