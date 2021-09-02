На Сумщине пьяный водитель врезался в дерево: двое в больнице

Предварительно установлено, что водитель 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате чего мужчина и его 48-летняя пассажирка получили телесные повреждения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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