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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58294

На Сумщине дали 4 года наркодилерше

К 4 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорена женщина, которая незаконно получала наркотические средства и реализовывала их соответствующим лицам.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 32-летней женщины, которая незаконно получала наркотические средства и реализовывала их соответствующим лицам.

По данным следствия, обвиняемая как наркозависимая одновременно стала на учет в нескольких медицинских центрах заместительной поддерживающей терапии, где незаконно получала рецепты на право приобретения лекарственного средства «Метадон-ЗН». Полученные противоправным путем наркотики женщина реализовывала наркозависимым лицам в г. Конотоп.

Задержали женщину сотрудники полиции 2 июля 2021 года после того, как она в одной из конотопских аптек незаконно приобрела 40 таблеток метадона.

Обвиняемая свою вину признала полностью, заверила, что раскаивается. Поэтому с ней было заключено соглашение, утвержденное судом. Обвиняемая признана виновной в инкриминируемых преступлениях и приговорена к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 308 УК Украины). В настоящее время осужденная находится в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркодилер Приговор суда
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