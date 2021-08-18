На Сумщине сбили насмерть велосипедиста: полиция ищет свидетелей

В результате наезда от полученных травм 33-летний мужчина погиб на месте происшествия.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
В то же время полиция Конотопщини обращается к гражданам, которые имеют любую информацию относительно указанной аварии с просьбой сообщить в Конотопский районный отдела полиции по адресу: г. Конотоп, пр-т. Мира, 14 и телефоном или 068-070-27-74 или на линию 102. Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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