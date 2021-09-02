Сумчан запрошують приєднатися до акції «Стань донором – врятуй життя захиснику України!»

Приурочена акція до Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня. Її мета – зібрати донорську кров для бійців, які цього потребують (проходять лікування чи реабілітацію в лікувальних закладах).
Щоб взяти участь у благодійній акції необхідно прийти в Сумський обласний центр служби крові (м. Суми, вул. Громадянський провулок, 2) та здати кров. Довідку про здачу крові необхідно принести до Центру учасників бойових дій за адресою: вул. Герасима Кондратьєва 165/71.
Більш детальну інформацію отримати можна за телефоном: (050) 1079453.
Нагадуємо, що в СОЦСК створено постійно діючий «банк компонентів донорської крові» Центру учасників бойових дій. Підтримати акцію донорства та здати кров для тих, хто захищає країну ціною власного життя і здоров’я може кожна здорова людина у віці від 18 років.