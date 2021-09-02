Сумчан запрошують приєднатися до акції «Стань донором – врятуй життя захиснику України!» КУ «Центр учасників бойових дій» оголошує благодійну акцію зі збору донорської крові для надання медичної допомоги захисникам України.

Приурочена акція до Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня. Її мета – зібрати донорську кров для бійців, які цього потребують (проходять лікування чи реабілітацію в лікувальних закладах).

Щоб взяти участь у благодійній акції необхідно прийти в Сумський обласний центр служби крові (м. Суми, вул. Громадянський провулок, 2) та здати кров. Довідку про здачу крові необхідно принести до Центру учасників бойових дій за адресою: вул. Герасима Кондратьєва 165/71.

Більш детальну інформацію отримати можна за телефоном: (050) 1079453.

Нагадуємо, що в СОЦСК створено постійно діючий «банк компонентів донорської крові» Центру учасників бойових дій. Підтримати акцію донорства та здати кров для тих, хто захищає країну ціною власного життя і здоров’я може кожна здорова людина у віці від 18 років.