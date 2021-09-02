Сумчан запрошують до участі в онлайн-навчанні для креативних підприємців «Creative Business Academy»

Участь безоплатна завдяки підтримці ЄС.

У програмі заплановані консультації щодо того, як обрати ефективну бізнес-модель, захистити ідею від плагіату, переконати інвесторів профінансувати свою компанію, обійти конкурентів на українському ринку та вийти на міжнародний, тренди майбутнього, розбір реальних кейсів.

Найкращих учасників запросять на національний відбір креативних стартапів Creative Business Cup Ukraine. Переможець змагатиметься за звання стартапу року та грошову винагороду на Копенгагенському BRIGHT. Creative Business Cup.

Для участі в «Creative Business Academy» необхідно до 30 вересня поточного року до 15:00 за київським часом надіслати заявку за цим посиланням.



Детальніше інформація про участь в інтенсиві можна дізнатися на сайті House of Europe.