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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28201

Сумчан запрошують до участі в онлайн-навчанні для креативних підприємців «Creative Business Academy»

«Creative Business Academy» стартує 19 жовтня та допоможе структурувати роботу креативного бізнесу й перетворити його на успішну прибуткову компанію.

Участь безоплатна завдяки підтримці ЄС.

У програмі заплановані консультації щодо того, як обрати ефективну бізнес-модель, захистити ідею від плагіату, переконати інвесторів профінансувати свою компанію, обійти конкурентів на українському ринку та вийти на міжнародний, тренди майбутнього, розбір реальних кейсів.

Найкращих учасників запросять на національний відбір креативних стартапів Creative Business Cup Ukraine. Переможець змагатиметься за звання стартапу року та грошову винагороду на Копенгагенському BRIGHT. Creative Business Cup.

Для участі в «Creative Business Academy» необхідно до 30 вересня поточного року до 15:00 за київським часом надіслати заявку за цим посиланням.

Детальніше інформація про участь в інтенсиві можна дізнатися на сайті House of Europe. 

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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