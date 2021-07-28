Сумские лучники удачно выступают во Львове

Удачно выступили сумские кадеты: Дарья Коваль вместе с Егором Леоненко в миксте добыли «золото». В личном первенстве Даша также была первой. К слову, также она была лучшей и в квалификации. Кадеты продолжат сегодня командную борьбу.
Среди взрослых Полина Родионова вместе с Артемом Овчинниковым вышли в финал в «миксте» и поборются с львовянами за «золото».
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