Роботодавці Сумщини висловилися за співпрацю із закладами професійно-технічної освіти

Водночас 12% з них вважають, що низький рівень підготовки кадрів у комплексі із застарілою матеріально-технічною базою не сприяють співпраці з ПТО, а 5,5% роботодавців не бачать сенсу у співпраці через відсутність мотивації до роботи у самих випускників ЗПТО.
Серед очікувань щодо співпраці основна мета – стабільне забезпечення кваліфікаційними робітничими кадрами їх підприємств, установ (70%).
35% опитаних роботодавців висловилися за можливість підвищення кваліфікації своїх працівників на базі ЗПТО.
Довідково: дослідження протягом серпня цього року провела обласна служба зайнятості серед роботодавців Сумщини за допомогою науковців Сумського держуніверситету.
У рамках дослідження взяли участь 109 підприємств, організацій, установ області із таких сфер діяльності: виробництво, будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля, житлово-комунальне господарство, обслуговування, лісництво.