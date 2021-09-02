Роботодавці Сумщини висловилися за співпрацю із закладами професійно-технічної освіти За результатами соціологічного дослідження, проведеного нещодавно обласною службою зайнятості, на предмет з’ясування кваліфікаційних вимог до працівників, структури підготовки робітничих кадрів, співпраці із закладами професійно-технічної освіти, 78% роботодавців Сумщини не бачать жодних перешкод для співпраці із ЗПТО.

Водночас 12% з них вважають, що низький рівень підготовки кадрів у комплексі із застарілою матеріально-технічною базою не сприяють співпраці з ПТО, а 5,5% роботодавців не бачать сенсу у співпраці через відсутність мотивації до роботи у самих випускників ЗПТО.

Серед очікувань щодо співпраці основна мета – стабільне забезпечення кваліфікаційними робітничими кадрами їх підприємств, установ (70%).

35% опитаних роботодавців висловилися за можливість підвищення кваліфікації своїх працівників на базі ЗПТО.

Довідково: дослідження протягом серпня цього року провела обласна служба зайнятості серед роботодавців Сумщини за допомогою науковців Сумського держуніверситету.

У рамках дослідження взяли участь 109 підприємств, організацій, установ області із таких сфер діяльності: виробництво, будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля, житлово-комунальне господарство, обслуговування, лісництво.