На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: всего 78 новых случаев (подробности)

COVID-19 подтвердили у 78 человека (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 9, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 38, Шосткинский р-н - 13).
По состоянию на 10 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 943 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1363 летальных случая, за прошедшие сутки - 1 (Конотопский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 829 человек, из них за минувшие сутки - 53 (Ахтырский р-н - 28, Сумской р-н – 18, Шосткинский р-н - 7).
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