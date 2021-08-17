Шосткинке, которая заказала поджог бани бывшего мужа, дали 4 года 9 сентября Шосткинский суд признал виновной гражданку М. за умышленное повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога.

Суд признал виновной гражданку М. по ч.2 ст. 194 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

По материалам дела, обвиняемая предложила ранее знакомому гражданину Д. (производство по которому судом закрыто в связи со смертью) совершить поджог помещения бани гражданина М.

Таким образом, в результате своих преступных действий гражданка М. причинила пострадавшему гражданину М. материальный ущерб в крупных размерах на общую сумму 472 870 грн.

Умышленные действия гражданки суд квалифицировал по ч. 2 ст. 194 УК Украины, как умышленное повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога.

Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, от допроса в процессуальном его понимании отказалась, изложила суду свою версию событий, однако не предоставила возможности участникам уголовного судопроизводства и суда задавать вопросы по поводу предоставленных объяснений.

Суд при назначении наказания учел тяжесть преступления, его характер, общественную опасность, негативные последствия, которые наступили, данные о личности обвиняемой, которая ранее не судима, на момент совершения преступления была лицом, которое неоднократно привлекалось к административной ответственности, разведена, работает, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется формально, состоит на учете у врача-нарколога и психиатра.

Учел суд и то обстоятельство, что преступление, совершенное обвиняемой, было направлено против лица, которое заботится о ее сыне, в отношении которого из-за ненадлежащего отношения обвиняемую лишили родительских прав.

Обстоятельств, смягчающих наказание, суд не установил.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение уголовного преступления с использованием лица, страдающего психическим заболеванием.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.