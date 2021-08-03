Сумские бегуны выиграли на чемпионате Украины

Сумские бегуны в общем зачете заняли второе место, набрав столько же очков, сколько и победители – виннитчане – по 779.
Наши стали лучшими в эстафете 4х100 м среди юниоров, в мужских эстафетах 4х400 м и 4х800 м, а также в смешанной эстафете 4х400 м среди взрослых, молодежи и юниоров и 100+200+300+400 среди юношей.
Серебряными призерами стали эстафетные команды юношей и девушек 4х400 (смешанная), 4х400 среди юниоров, 4х100 м среди женщин и мужчин (молодежь).
Бронзовыми – эстафета девушек 100+200+300+400 м.
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