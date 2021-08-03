Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:07491

Сумские бегуны выиграли на чемпионате Украины

Сегодня, 9 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский» прошел чемпионат Украины эстафетному бегу.

Сумские бегуны в общем зачете заняли второе место, набрав столько же очков, сколько и победители – виннитчане – по 779.

Наши стали лучшими в эстафете 4х100 м среди юниоров, в мужских эстафетах 4х400 м и 4х800 м, а также в смешанной эстафете 4х400 м среди взрослых, молодежи и юниоров и 100+200+300+400 среди юношей.

Серебряными призерами стали эстафетные команды юношей и девушек 4х400 (смешанная), 4х400 среди юниоров, 4х100 м среди женщин и мужчин (молодежь).

Бронзовыми – эстафета девушек 100+200+300+400 м.

Спорт Легкая атлетика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Завтра у Сумах пройде забіг в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ»
27.08.2021 16:48

Завтра у Сумах пройде забіг в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ»

28 серпня відбудеться тематичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Україну!» (м. Суми, озеро Чеха, старт в районі тенісних кортів)....

Конотопчанин выиграл «серебро» на чемпионате мира
20.08.2021 16:32

Конотопчанин выиграл «серебро» на чемпионате мира

В Найроби (Кения) проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет....

Сумская бегунья стала лучшей в Сербии
15.08.2021 11:31

Сумская бегунья стала лучшей в Сербии

Украина выиграла семь медалей на юношеском чемпионате ABAF по легкой атлетике....

Сумской атлет, занявший предпоследнее место на Олимпиаде, поблагодарил болельщиков
05.08.2021 10:58

Сумской атлет, занявший предпоследнее место на Олимпиаде, поблагодарил болельщиков

Сумской легкоатлет Игорь Мусиенко, который в соревнованиях по толканию ядра на олимпийских играх в Токио занял 30-е место, обратился к...

Сумской атлет завершил выступать на Олимпиаде
03.08.2021 18:19

Сумской атлет завершил выступать на Олимпиаде

Сумской легкоатлет Игорь Мусиенко не прошел квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2020 в Токио....

Новости

Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:49
В Сумах определили, что воняло сумчанам в 12-м микрорайоне целое лето
Сегодня 22:16
Сумские бегуны выиграли на чемпионате Украины
Сегодня 20:07
В Греции на отдыхе умерла глуховчанка
Сегодня 19:13
Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн
Сегодня 17:57
В Сумах косили амброзию
Сегодня 17:45
В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле
Сегодня 17:24
В Сумах водитель ВАЗа без прав врезался в Хюндай
Сегодня 16:59
Шосткинский боксер-профессионал обвинил украинских судей в коррупции
Сегодня 16:19
На Сумщине будут судить экс-секретаря сельсовета за незаконное выделение земли на 2 млн грн
Сегодня 15:41
На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен
Сегодня 15:22
В Ахтырке ушла из жизни директор школы
Сегодня 15:04
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.