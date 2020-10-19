В Греции на отдыхе умерла глуховчанка

Но насладиться отпуском семье не удалось. Глуховчанке стало плохо, а потом она умерла.
По предварительным данным, причиной трагедии стало заболевания коронавирусной инфекцией. На днях тело умершей будет доставлено на родину, сообщает Глухов.инфо.
Известно, что без матери осталась 14-летняя дочь.
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