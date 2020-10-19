В Греции на отдыхе умерла глуховчанка 40-летняя женщина отправилась на отдых с дочерью и мужем.

Но насладиться отпуском семье не удалось. Глуховчанке стало плохо, а потом она умерла. По предварительным данным, причиной трагедии стало заболевания коронавирусной инфекцией. На днях тело умершей будет доставлено на родину, сообщает Глухов.инфо. Известно, что без матери осталась 14-летняя дочь.