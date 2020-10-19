Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:13254

В Греции на отдыхе умерла глуховчанка

40-летняя женщина отправилась на отдых с дочерью и мужем.

Но насладиться отпуском семье не удалось. Глуховчанке стало плохо, а потом она умерла.

По предварительным данным, причиной трагедии стало заболевания коронавирусной инфекцией. На днях тело умершей будет доставлено на родину, сообщает Глухов.инфо.

Известно, что без матери осталась 14-летняя дочь.

Общество Смерть от коронавируса
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

От коронавируса скончалась супружеская пара из Путивля
01.07.2021 10:02

От коронавируса скончалась супружеская пара из Путивля

За последнюю неделю в Путивле зафиксировано сразу 2 летальных случая от Covid-19....

На Сумщине 135 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
30.12.2020 09:09

На Сумщине 135 новых случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 30 декабря в Сумской области 40305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Умер избранный мэр Конотопа
16.11.2020 09:31

Умер избранный мэр Конотопа

Александр Луговой, которого выбрали мэром Конотопа 25 октября, умер от осложнений COVID-19....

От осложнений коронавируса умер директор Сумской городской детской больницы
09.11.2020 22:03

От осложнений коронавируса умер директор Сумской городской детской больницы

Заслуженный врач Украины Александр Михайлович Емец, который более 10 лет возглавлял Сумскую городскую детскую больницу Святой Зинаиды, умер в Киеве...

В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз
19.10.2020 08:17

В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз

Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:49
В Греции на отдыхе умерла глуховчанка
Сегодня 19:13
Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн
Сегодня 17:57
В Сумах косили амброзию
Сегодня 17:45
В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле
Сегодня 17:24
В Сумах водитель ВАЗа без прав врезался в Хюндай
Сегодня 16:59
Шосткинский боксер-профессионал обвинил украинских судей в коррупции
Сегодня 16:19
На Сумщине будут судить экс-секретаря сельсовета за незаконное выделение земли на 2 млн грн
Сегодня 15:41
На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен
Сегодня 15:22
В Ахтырке ушла из жизни директор школы
Сегодня 15:04
В Сумах на берег Чешки выбросился метровый толстолобик
Сегодня 14:50
В Сумах подписали Меморандумы о сотрудничестве между полицией и 32 громадами
Сегодня 14:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.