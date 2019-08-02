В Сумах косили амброзию

За последние годы по всей территории Сумщины наблюдается существенное увеличение карантинного организма - амброзии. Эта, на первый взгляд, обычное растение, в жаркую погоду, за сезон способно распространить до 80 тыс. семян, вытесняя все культурные растения на своем пути. Однако помимо этого, ее цветение, начинающееся с июня до августа, несет опасность непосредственно для здоровья человека, особенно для детей. Пыльца амброзии провоцирует аллергические реакции в организме, а также такие заболевания как бронхиальная астма, конъюнктивит, амброзийный поллиноз и т.п.
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