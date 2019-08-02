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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:45261

В Сумах косили амброзию

В Сумах специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области провели акцию «Стоп амброзия», во время которой от опасного растения очистили часть Басовского парка.

За последние годы по всей территории Сумщины наблюдается существенное увеличение карантинного организма - амброзии. Эта, на первый взгляд, обычное растение, в жаркую погоду, за сезон способно распространить до 80 тыс. семян, вытесняя все культурные растения на своем пути. Однако помимо этого, ее цветение, начинающееся с июня до августа, несет опасность непосредственно для здоровья человека, особенно для детей. Пыльца амброзии провоцирует аллергические реакции в организме, а также такие заболевания как бронхиальная астма, конъюнктивит, амброзийный поллиноз и т.п.

Общество Амброзия
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