Шосткинский боксер-профессионал обвинил украинских судей в коррупции Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач обратился к президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу по поводу нечестного судейства на чемпионатах Украины.

«Мне написал один участник чемпионата Украины, написал, что ему очень больно было за то, что он готовился к бою, отказывал себе во многом, изнурял себя тренировками, ради чего? Тратили родители деньги на подготовку к чемпионату Украины, все ради побед, а победу у него сегодня украли.

Вот его текст:

«Мне хочет справедливости!!! домой не хочет ехать так как родители скажут хватит бокса, иди работай!!!!

Был сегодня бой, и я победил. Мне даже тренер его сразу после боя сказал «Спасибо, извини». Много незнакомых людей, которые просто были в зале и смотрели бой, мне говорили, что я победил, и вообще все говорили, что я победил.

После боя мы сразу подали протест. Нам сказали заплатить 500$, хотя некоторые говорили, что это бесплатно, а некоторые говорили, что эта услуга стоит 400$. Мы заполнили все документы и судьи пошли пересматривать бой. Я точно не знаю, сколько судей пересматривали бой, но это я смогу посмотреть в документе, который мне должны отдать завтра. Они пересмотрели бой и решение не поменялось.

Я скину вам бой с двух разных сторон. Если вы считаете, что я победил, то я завтра смогу достать остальные доказательства этой всей ситуации.

На каждых соревнованиях тут в Украине засуживают пацанов, бокс превратился в бизнес для судей, поэтому наш бокс не прогрессирует(»

С 2005 года ничего не меняется: КАК БЫЛА коррупция, ТАК И ОСТАЛАСЬ ОНА. Пожалуйста, не ломайте жизнь молодым бойцам, не воруйте их мечту, ПОЖАЛУЙСТА. Не ломайте им жизнь. Будьте вы справедливы к боям по-настоящему. Вы же хотите, чтобы они для страны привозили золото, а на соревнования не всегда едут чемпионы. Я прошёл через такое судейство. Много за меня воевали Калашников Костя и мой тренер Полищук А.И. Спасибо им большое. Когда во втором бою на Чемпионате Украины я встретился с Колей Семенягой, я победил, но победу не отдали через скандал. На вечер победу отдали мне, а если бы тренер и президент Киевской области по боксу не имели авторитета и не боролись за мою победу, где бы я сейчас был?! Потом даже тренера моего дисквалифицировали, чтобы не был у меня в углу. И знаю, как это обидно, когда победу отдавали другим ребятам. Пожалуйста, не оставляйте это на самотёк! Не ломайте жизнь молодых бойцов! С уважением, Редкач Иван», - написал он в Фейсбуке.