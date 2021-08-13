В Ахтырке ушла из жизни директор школы Сегодня, 9 сентября, остановилось сердце Натальи Шейко.

Образование г. Ахтырка понесло большую утрату: ушла из жизни Шейко Наталья Витальевна, директор Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней имени Б.Д. Антоненко-Давидовича, учитель-методист, Отличник образования Украины, победитель Всеукраинских конкурсов «100 лучших руководителей школ Украины», «Директор XXI века», компетентный учитель, настоящий специалист своего дела, сообщает Ахтырский городской совет.

Каждый, кто работал с Натальей Витальевной, знал ее как светлого, профессионального, упорного человека. За годы работы на ниве образования она прошла путь от учителя до руководителя учебным заведением, сумела сформировать сильный педагогический коллектив, изучила и влюбила в украинском слово сотни учеников.

За весомые профессиональные достижения Наталья Витальевна награждена: Почетными грамотами Министерства образования Украины, нагрудным знаком «Отличник образования Украины», грамотами Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации, главы Сумской областной государственной администрации, главы Ахтырского городского совета и отдела образования Ахтырского городского совета.