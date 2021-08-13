В Ахтырке ушла из жизни директор школы

Образование г. Ахтырка понесло большую утрату: ушла из жизни Шейко Наталья Витальевна, директор Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней имени Б.Д. Антоненко-Давидовича, учитель-методист, Отличник образования Украины, победитель Всеукраинских конкурсов «100 лучших руководителей школ Украины», «Директор XXI века», компетентный учитель, настоящий специалист своего дела, сообщает Ахтырский городской совет.
Каждый, кто работал с Натальей Витальевной, знал ее как светлого, профессионального, упорного человека. За годы работы на ниве образования она прошла путь от учителя до руководителя учебным заведением, сумела сформировать сильный педагогический коллектив, изучила и влюбила в украинском слово сотни учеников.
За весомые профессиональные достижения Наталья Витальевна награждена: Почетными грамотами Министерства образования Украины, нагрудным знаком «Отличник образования Украины», грамотами Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации, главы Сумской областной государственной администрации, главы Ахтырского городского совета и отдела образования Ахтырского городского совета.
Коллектив управления здравоохранения Сумского городского совета глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти заведующей консультативно-диагностического отделения № 2 КНП «Детская клиническая...
Сегодня, 16 августа, на 86- м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина города Сумы, легендарного легкоатлета Владимира Степановича Голубничего....
Сегодня, 16 августа, ушла в вечность Жовкла Елена Ивановна, заместитель директора Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей....
Печальная весть... Отошла в вечность заслуженная артистка Украины Людмила Ракута....
Ушел из жизни внештатный советник главы облгосадминистрации Александр Теличенко....