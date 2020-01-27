В Сумах на берег Чешки выбросился метровый толстолобик Сегодня в соцсетях появились фото рыбины, которую нашли сумчане на берегу озера Чеха.

«Так выглядит рыбье одиночество!

Утром в сети я видел эту усталую рыбку, но не поверил! А потом увидел её в живую) У меня возник вопрос: это она от хорошей жизни или от тоски выползла на берег или от отчаяния?

Но, об этом мы уже никогда не узнаем!», - написал Валерий Осадченко.

Пресс-секретарь управления Госэкоинспекции в Сумской области Наталья Новак так прокомменатировала это событие:

«К нам никаких жалоб не поступало. Визуально вода в озере в нормальном состоянии, других мертвых биоресурсов там нет. Только эта рыба на берегу. Тот толстолобик, наверное, от возраста или болезни умер. Но тогда это не к нам, а к ихтиологам и ветслужбе. Хотя если кто-то считает, что Чешка в плохом состоянии, а на ее воды есть отрицательное постороннее воздействие - пожалуйста, пусть обращается к нам».