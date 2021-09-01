В Ахтырке в ДТП пострадала велосипедистка

Предварительно установлено, что 72-летняя велосипедистка не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-210713», что привело к столкновению. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина госпитализирована в неврологическое отделение Ахтырской центральной районной больницы с травмами различной тяжести.
В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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