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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:11353

В Ахтырке в ДТП пострадала велосипедистка

Происшествие случилось около 11:15, на перекрестке улиц Широкая и Правдинский в городе Ахтырка.

Предварительно установлено, что 72-летняя велосипедистка не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-210713», что привело к столкновению. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина госпитализирована в неврологическое отделение Ахтырской центральной районной больницы с травмами различной тяжести.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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