В Ахтырке в ДТП пострадала велосипедистка Происшествие случилось около 11:15, на перекрестке улиц Широкая и Правдинский в городе Ахтырка.

Предварительно установлено, что 72-летняя велосипедистка не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-210713», что привело к столкновению. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина госпитализирована в неврологическое отделение Ахтырской центральной районной больницы с травмами различной тяжести. В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.