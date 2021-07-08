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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:05380

Сумчан предупреждают об опасных для здоровья напитках из Венгрии

В Украину завезли опасные для здоровья напитки.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что в Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение системы RASFF от 3 сентября 2021 года № 2021.4074 и № 2021.4074 - fup 29 по выявлению несанкционированной вещества оксид этилена в сырье (поставщик: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff), которое использовалось при изготовлении напитков HELL FOCUS STR 250C (производитель: Hell Energy Magyaroszág Kft) и которые экспортированы в Украину (получатель ООО «Хелло ЭНЕРДЖИ Дринкс» г. Киев, 03038).

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» операторы рынка обязаны изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.

В случае выявления вышеуказанной продукции в обращении, просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по т. (0542) 77 90 43.

Общество Госпродпотребслужба
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