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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:45149

В Сумах перенесли сентябрьскую сессию городского совета

Городской голова Александр Лысенко издал распоряжение о проведении очередной сессии горсовета 22 сентября.

Городские избранники рассмотрят вопросы, касающиеся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, отчет о выполнении бюджета Сумской городской территориальной громады за I полугодие 2021 года, выполнение решения городского совета «О Программе экономического и социального развития Сумской городской территориальной громады на 2021 год и основные направления развития на 2022-2023 годы» по итогам I полугодия 2021 года, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Проекты решений повестки дня сессии будут обработаны на заседаниях постоянных депутатских комиссий и на согласительном совете глав фракций, а также размещены на Информационном портале Сумского городского совета.

Пленарное заседание начнется в 9:00 в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2).

Политика Сессия горсовета
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