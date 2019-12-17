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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:42625

Сумы заплатят 40 млн грн Верхней Сыроватке за полигон

На сайте Сумской мэрии опубликован проект решения горсовета «Про затвердження угоди про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською сільською радою на період 2022-2024 роки».

Согласно документу, Сумской горсовет передаст межбюджетные трансферты в виде другой субвенции бюджету Верхнесыроватской сельской территориальной громаде, в том числе на финансирование программ и объектов социально-культурной сферы, находящихся на ее территории, в течение срока действия Соглашения в сумме 40 млн грн:

- 2022 – 12 млн гривен;

- 2023 – 13 млн гривен;

- 2024 – 15 млн гривен.

При этом Верхняя Сыроватка передаст Сумам в аренду еще 22,5 га земли для 4-й очереди мусорного полигона. Первые три очереди занимают 18,7 га.

Экономика Мусорный полигон
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