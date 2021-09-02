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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:09287

ФК «Сумы» примет непобедимую команду

Следующий матч «горожане» сыграют дома против «Балкан» из села Заря (Одесская область).

Матч состоится 11 сентября на стадионе «Юбилейный». Начало в 16:00.

Стоимость билета - 20 гривен, детям до 12 лет вход бесплатный.

Накануне матча у «Сум» всего 5 очков в 7 матчах и предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. У «Балкан» 13 очков (3 победы и 4 ничьи) и 4-е место. До первого места 2 очка.

Спорт Анонс ФК Сумы Футбол
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