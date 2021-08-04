В Сумах пожарные ликвидировали возгорание микроавтобуса (видео) 8 сентября в 16:41 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter в пер. Гражданском областного центра.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил по всей площади транспортное средство и перекинулся на резиновые шины, которые находились рядом и деревянные элементы перекрытия навеса, под которым находился микроавтобус. Также затрудняло тушение, то, что на расстоянии около 1 м находился кислородный баллон, а в багажном отделение банка с лакокрасочными материалами. Пожарные оперативно охладили баллон, тем самым предотвратив опасности его взрыва и вынесли в безопасное место.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находящегося в 1 км от места возгорания. В 17:11 пожарные локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня. А в 18:03, использовав около 10 т воды, возгорания полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, пассажирско-грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter находился на ремонте. Проводились сварочные работы, в промежутке между которыми и произошло возгорание. По предварительным данным, люди пытались самостоятельно укротить пламя, однако не смогли. В это время случайные прохожие позвонили спасателям.

Допустимая причина пожара, по предварительным выводам специалистов, нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.