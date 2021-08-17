На Сумщине водитель под кайфом пытался подкупить полицейских В Роменском районе 36-летний водитель мопеда пытался откупиться от полицейских, чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством без соответствующих на то прав, и за управление в состоянии наркотического опьянения.

В одном из сел Роменского района во время дежурства полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили 36-летнего водителя мопеда "Spark", который ехал без защитного шлема. Во время проверки выяснилось, что мужчина вообще не имел соответствующих документов на право управления данным транспортом. Также, работники полиции предложили жителю района пройти медицинское обследование на факт употребления алкогольных или наркотических средств. Остановленный отказался и сообщил, что употреблял коноплю.

А чтобы избежать ответственности, нарушитель начал уговаривать работников полиции «решить вопрос» за деньги, предлагая за непривлечение его к административной ответственности 3000 гривен. Правоохранители предупредили нарушителя об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но он не отреагировал.

В отношении гражданина было составлено два административных протокола по ч. 2 ст. 126 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством" и ч. 1 ст. 130 "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, снижающих их внимание и скорость реакции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, в отношении мужчины, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение, предлагая правоохранителям деньги, открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Теперь жителю района может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.