На Сумщине пройдут учения СБУ На территории приграничных районов Сумской и Черниговской областей будут проходить межрегиональные тактико-специальные контрдиверсионные учения.

13-15 сентября Координационные группы Антитеррористического центра при региональных подразделениях Службы безопасности Украины Сумщины и Черниговщины будут проводить плановые межрегиональные контрдиверсионные учения.

Тренировка будет проходить на территории Шостки, Шосткинского района и приграничных территорий Черниговской области в условиях максимально приближенных к реальным, с привлечением специальной техники и вооружений.

В учениях примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Основная цель - отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера.

Во время учений предусматривается временное ограничение передвижения людей и транспортных средств; будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

В связи с этим, СБУ обращается к жителям и гостям региона с просьбой иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Тренировки будут проходить в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации в отношении лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, транспортных коммуникаций, мест массового скопления людей, просим сообщать на горячую линию Управление по телефону (0542-) 610-069 и по телефону 102.

СБУ обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным ограничениям и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.