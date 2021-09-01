На Сумщине пройдут учения СБУ

13-15 сентября Координационные группы Антитеррористического центра при региональных подразделениях Службы безопасности Украины Сумщины и Черниговщины будут проводить плановые межрегиональные контрдиверсионные учения.
Тренировка будет проходить на территории Шостки, Шосткинского района и приграничных территорий Черниговской области в условиях максимально приближенных к реальным, с привлечением специальной техники и вооружений.
В учениях примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Основная цель - отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера.
Во время учений предусматривается временное ограничение передвижения людей и транспортных средств; будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.
В связи с этим, СБУ обращается к жителям и гостям региона с просьбой иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Тренировки будут проходить в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.
В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации в отношении лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, транспортных коммуникаций, мест массового скопления людей, просим сообщать на горячую линию Управление по телефону (0542-) 610-069 и по телефону 102.
СБУ обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным ограничениям и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.