Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:43297

На Сумщине пройдут учения СБУ

На территории приграничных районов Сумской и Черниговской областей будут проходить межрегиональные тактико-специальные контрдиверсионные учения.

13-15 сентября Координационные группы Антитеррористического центра при региональных подразделениях Службы безопасности Украины Сумщины и Черниговщины будут проводить плановые межрегиональные контрдиверсионные учения.

Тренировка будет проходить на территории Шостки, Шосткинского района и приграничных территорий Черниговской области в условиях максимально приближенных к реальным, с привлечением специальной техники и вооружений.

В учениях примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Основная цель - отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера.

Во время учений предусматривается временное ограничение передвижения людей и транспортных средств; будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

В связи с этим, СБУ обращается к жителям и гостям региона с просьбой иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Тренировки будут проходить в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации в отношении лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, транспортных коммуникаций, мест массового скопления людей, просим сообщать на горячую линию Управление по телефону (0542-) 610-069 и по телефону 102.

СБУ обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным ограничениям и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.

Общество Учения СБУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.