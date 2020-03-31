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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах откроется еще один игорный зал

Согласно информации на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ), азартное заведение будет работать в сумском отеле «Ювілейний».

Азартное заведение разместится в помещении, размер которого составляет 640 квадратных метров. Отмечается, что все игровые автоматы казино также прошли лицензирование и соответствуют современным международным стандартам, пишет GolosUA.

Напомним, что на территории Украины действует закон о легализации азартных игр, согласно которому все операторы наземных и онлайн-казино, игровых автоматов, покера и букмекерских контор могут вести свою деятельность только при наличии лицензии, выданной КРАИЛ. Ее стоимость варьируется в размере от 200 000 до 2 млн долларов в год в зависимости от типа азартного заведения.

Закон был подписан Владимиром Зеленским 11 августа 2020 года. С момента его вступления в силу КРАИЛ одобрила выдачу более 30 лицензий. За это время бюджет страны пополнился более чем на 723 млн. гривен за счет обязательных платежей от операторов азартных развлечений.

Кроме того, закон предусматривает возможность участия в азартных играх только для лиц от 21 года и старше. Все клиенты казино и букмекерских контор должны проходить процедуру обязательной идентификации личности.

 
Досуг Игорный бизнес
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