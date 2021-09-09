Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

COVID-19 подтвердили у 113 человек (Ахтырский р-н – 28, Роменский р-н - 11, Сумской р-н - 71, Шосткинский р-н - 3).
По состоянию на 9 сентября 2021 за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1362 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77776 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Конотопский р-н - 9, Роменский р-н - 4, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н - 12).
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