Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 113 человек.

COVID-19 подтвердили у 113 человек (Ахтырский р-н – 28, Роменский р-н - 11, Сумской р-н - 71, Шосткинский р-н - 3).

По состоянию на 9 сентября 2021 за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1362 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77776 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Конотопский р-н - 9, Роменский р-н - 4, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н - 12).