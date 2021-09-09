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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:27526

На Сумщине больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом

Впервые с весны 2021 года на Сумщине зафиксировано больше сотни новых случаев заболевания COVID-19 за день.

В Украине 3663 новых случая COVID-19. В частности, заболели 342 ребенка и 63 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 981 человек; летальных исходов - 61; выздоровели - 1546 человек; осуществлено тестирований за сутки - 62730 (в частности методом ПЦР - 27895 методом ИФА - 9397), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25438.

За все время пандемии в Украине заболело - 2306939 человек; выздоровели - 2217563; летальных исходов - 54 175; проведения ПЦР-тестов - 12188070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 379 случаев;

- Винницкая область - 124 случая;

- Волынская область - 93 случая;

- Днепропетровская область - 209 случаев;

- Донецкая область - 167 случаев;

- Житомирская область - 163 случая;

- Закарпатская область - 25 случаев;

- Запорожская область - 163 случая;

- Ивано-Франковская область - 134 случая;

- Киевская область - 116 случаев;

- Кировоградская область - 18 случаев;

- Луганская область - 150 случаев;

- Львовская область - 318 случаев;

- Николаевская область - 51 случай;

- Одесская область - 222 случая;

- Полтавская область - 79 случаев;

- Ровенская область - 93 случая;

- Сумская область - 113 случаев;

- Тернопольская область - 159 случаев;

- Харьковская область - 302 случая;

- Херсонская область - 93 случая;

- Хмельницкая область - 130 случаев;

- Черкасская область - 81 случай;

- Черновицкая область - 183 случая;

- Черниговская область - 98 случаев.

Спорт Коронавирус
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