На Сумщине больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине 3663 новых случая COVID-19. В частности, заболели 342 ребенка и 63 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 981 человек; летальных исходов - 61; выздоровели - 1546 человек; осуществлено тестирований за сутки - 62730 (в частности методом ПЦР - 27895 методом ИФА - 9397), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25438.
За все время пандемии в Украине заболело - 2306939 человек; выздоровели - 2217563; летальных исходов - 54 175; проведения ПЦР-тестов - 12188070.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 379 случаев;
- Винницкая область - 124 случая;
- Волынская область - 93 случая;
- Днепропетровская область - 209 случаев;
- Донецкая область - 167 случаев;
- Житомирская область - 163 случая;
- Закарпатская область - 25 случаев;
- Запорожская область - 163 случая;
- Ивано-Франковская область - 134 случая;
- Киевская область - 116 случаев;
- Кировоградская область - 18 случаев;
- Луганская область - 150 случаев;
- Львовская область - 318 случаев;
- Николаевская область - 51 случай;
- Одесская область - 222 случая;
- Полтавская область - 79 случаев;
- Ровенская область - 93 случая;
- Сумская область - 113 случаев;
- Тернопольская область - 159 случаев;
- Харьковская область - 302 случая;
- Херсонская область - 93 случая;
- Хмельницкая область - 130 случаев;
- Черкасская область - 81 случай;
- Черновицкая область - 183 случая;
- Черниговская область - 98 случаев.
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