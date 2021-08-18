ФК «Сумы» расстался с одним форвардом и подписал другого Нападающий Дмитрий Горбунов покинул ФК «Сумы».

В этом сезоне форвард успел сыграть в 6 играх, правда, ни одного полного. Забил 1 гол и получил две желтые карточки.

А новым нападающим стал 26-летний Артем Пилипенко, который ранее играл за «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь), «Арсенал-Киев», «Полесье» (Городница), «Локомотив» (Ереван, Армения), «Победа» (Днепр). В команде будет играть под 69 номером.