В Сумах 82-летний водитель устроил ДТП

На месте ДТП инспекторы установили, что 82-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с транспортным средством Hyundai Tucson.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руководителя ВАЗ-21214 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также вынесли постановление по ст. 126 (Управление без страхового полиса) КоАП.
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