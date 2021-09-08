В Сумах 82-летний водитель устроил ДТП 8 сентября, около 14.30, патрульные получили сообщение о ДТП в пер. Врача Зиновия Красовицкого.

На месте ДТП инспекторы установили, что 82-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с транспортным средством Hyundai Tucson.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя ВАЗ-21214 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также вынесли постановление по ст. 126 (Управление без страхового полиса) КоАП.