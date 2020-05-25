Сумские патрульные остановили водителя под кайфом Патрулируя улицу Криничную, инспекторы остановили автомобиль Opel Vectra.

Они заметили, что в машине было спущено колесо. Поэтому и остановили водителя, чтобы сказать ему об этом, а в случае необходимости, помочь.

За рулем находился 33-летний мужчина. Он имел признаки наркотического опьянения. Патрульные проверили его по имеющимся базам данных и выяснили, что он имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин категорически отказался. А когда инспекторы спросили о наличии у него запрещенных в обороте веществ, сильно засуетился. Проведя поверхностную проверку транспортного средства, полицейские обнаружили в салоне бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Стражи порядка составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. По факту выявленного, вероятно, наркотического вещества вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.