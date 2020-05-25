Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48438

Сумские патрульные остановили водителя под кайфом

Патрулируя улицу Криничную, инспекторы остановили автомобиль Opel Vectra.

Они заметили, что в машине было спущено колесо. Поэтому и остановили водителя, чтобы сказать ему об этом, а в случае необходимости, помочь.

За рулем находился 33-летний мужчина. Он имел признаки наркотического опьянения. Патрульные проверили его по имеющимся базам данных и выяснили, что он имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин категорически отказался. А когда инспекторы спросили о наличии у него запрещенных в обороте веществ, сильно засуетился. Проведя поверхностную проверку транспортного средства, полицейские обнаружили в салоне бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Стражи порядка составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. По факту выявленного, вероятно, наркотического вещества вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Под кайфом
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине водитель под кайфом пытался подкупить полицейских
Сегодня 11:05

На Сумщине водитель под кайфом пытался подкупить полицейских

В Роменском районе 36-летний водитель мопеда пытался откупиться от полицейских, чтобы избежать ответственности за управление транспортным средством без соответствующих на...

В Сумах копы остановили мопедиста без прав и под кайфом
21.05.2021 13:42

В Сумах копы остановили мопедиста без прав и под кайфом

Мопедиста без права управления и с признаками опьянения остановили патрульные в областном центре....

В Ахтырке патрульные остановили водителя под кайфом
07.10.2020 10:40

В Ахтырке патрульные остановили водителя под кайфом

Патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения, да еще и веществом, похожим на наркотическое....

Сумские копы остановили водителя-рецидивиста под кайфом
03.06.2020 20:45

Сумские копы остановили водителя-рецидивиста под кайфом

Во время патрулирования улицы Роменской, инспекторы остановили автомобиль Mercedes Benz Sprinter, ведь водитель двигался с нарушением ПДД....

В Сумах патрульные остановили таксиста под кайфом
25.05.2020 12:11

В Сумах патрульные остановили таксиста под кайфом

Заключение врачей подтвердило, что таксист управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения....

Новости

Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:49
На Сумщине будут судить экс-секретаря сельсовета за незаконное выделение земли на 2 млн грн
Сегодня 15:41
На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен
Сегодня 15:22
В Ахтырке ушла из жизни директор школы
Сегодня 15:04
В Сумах на берег Чешки выбросился метровый толстолобик
Сегодня 14:50
В Сумах подписали Меморандумы о сотрудничестве между полицией и 32 громадами
Сегодня 14:42
Сумская «Барса» стартовала с победы
Сегодня 13:57
Спасатели через суд требуют прекратить эксплуатацию школы на Сумщине
Сегодня 13:17
В Ахтырке в ДТП пострадала велосипедистка
Сегодня 13:11
Сумчан предупреждают об опасных для здоровья напитках из Венгрии
Сегодня 13:05
Сумчанок запрошують на зустріч "Про що розмовляти з військовим вдома на кухні"
Сегодня 12:56
Сумы заплатят 40 млн грн Верхней Сыроватке за полигон
Сегодня 12:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.