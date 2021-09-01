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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове завершают реставрировать Киевские ворота

В течение лета работники заповедника упорядочивают одно из самых известных местных достопримечательностей, которое является визитной карточкой Глухова, - Киевские ворота глуховских городских укреплений. Уже завершена покраска стен, крыши и все высотные работы. Осталось только подведение цоколя.

Директор НЗ «Глухів» Ирина Мошик рассказала: «По нормам красить крышу памятника нужно раз в два года. Сделать ремонт помогли спонсоры - общественная организация «Птаха». Они купили 30 банок высококачественной краски, предусмотренной для таких работ. Это довольно недешевый материал - в ней есть грунтовка, преобразователь ржавчины, эмаль. Нам ее подарили. А все работы проводились собственными силами. Поэтому большая благодарность работникам заповедника, специалистам по эксплуатации и ремонту памятников: Андрею Чмиркову, Галине Камковой, Сергею Дручку. Руководил этим процессом Владимир Кияненко», пишет Неделя.

Для окраски крыши и стен привлекали спецтехнику. В день, когда она работала, движение транспорта перекрывали на пять с половиной часов. Сейчас ремонт ворот завершен на 90%.

Последний раз памятник ремонтировали в 2007 году. За это время он пострадал от природных катаклизмов и существенной нагрузки через движение транспорта.

 
 
Общество
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