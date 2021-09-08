На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников Как сообщила во время брифинга заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно начинает ухудшаться, поэтому особое внимание в области уделяется активизации вакцинации, особенно тех людей, которые находятся в больших коллективах, в том числе учебных заведениях.

«На Сумщине в учебных заведениях привито 19 508 человек, это 53,7% от общего количества», - отметила Галина Хомета.

По ее словам, школы, которые достигнут более 80% по вакцинации своих работников, будут работать и в «желтой» карантинной зоне. Те же заведения, где процент будет меньше, будут вынуждены пойти на онлайн-обучение.

Как сообщила начальник управления образования и науки Сумского городского совета Антонина Данильченко, в Сумах 82% работников образования уже вакцинировано.

«Мы перешли порог «80%», а следовательно планируем, что в понедельник будем работать в полном составе, как в школьных, так дошкольных учреждениях, - поделилась она. - Кроме того, сегодня-завтра у нас запланировано вакцинировать более 300 человек».

Среди лучших заведений в Сумах Антонина Данильченко назвала Сумские школы № 4, 5, 8, 10, 11, 12. В этих школах вакцинировано более 90% педагогического коллектива.