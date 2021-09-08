На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников

«На Сумщине в учебных заведениях привито 19 508 человек, это 53,7% от общего количества», - отметила Галина Хомета.
По ее словам, школы, которые достигнут более 80% по вакцинации своих работников, будут работать и в «желтой» карантинной зоне. Те же заведения, где процент будет меньше, будут вынуждены пойти на онлайн-обучение.
Как сообщила начальник управления образования и науки Сумского городского совета Антонина Данильченко, в Сумах 82% работников образования уже вакцинировано.
«Мы перешли порог «80%», а следовательно планируем, что в понедельник будем работать в полном составе, как в школьных, так дошкольных учреждениях, - поделилась она. - Кроме того, сегодня-завтра у нас запланировано вакцинировать более 300 человек».
Среди лучших заведений в Сумах Антонина Данильченко назвала Сумские школы № 4, 5, 8, 10, 11, 12. В этих школах вакцинировано более 90% педагогического коллектива.
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