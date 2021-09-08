Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30202

На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников

Как сообщила во время брифинга заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно начинает ухудшаться, поэтому особое внимание в области уделяется активизации вакцинации, особенно тех людей, которые находятся в больших коллективах, в том числе учебных заведениях.

«На Сумщине в учебных заведениях привито 19 508 человек, это 53,7% от общего количества», - отметила Галина Хомета.

По ее словам, школы, которые достигнут более 80% по вакцинации своих работников, будут работать и в «желтой» карантинной зоне. Те же заведения, где процент будет меньше, будут вынуждены пойти на онлайн-обучение.

Как сообщила начальник управления образования и науки Сумского городского совета Антонина Данильченко, в Сумах 82% работников образования уже вакцинировано.

«Мы перешли порог «80%», а следовательно планируем, что в понедельник будем работать в полном составе, как в школьных, так дошкольных учреждениях, - поделилась она. - Кроме того, сегодня-завтра у нас запланировано вакцинировать более 300 человек».

Среди лучших заведений в Сумах Антонина Данильченко назвала Сумские школы № 4, 5, 8, 10, 11, 12. В этих школах вакцинировано более 90% педагогического коллектива.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине привилось от коронавируса 13% жителей
Сегодня 16:45

На Сумщине привилось от коронавируса 13% жителей

На Сумщине сейчас вакцинировано против COVID-19 более 291 тысяч человек, в том числе 127 тысяч - двумя дозами....

Более 500 учебных заведений на Сумщине с понедельника могут закрыть на карантин
Сегодня 10:40

Более 500 учебных заведений на Сумщине с понедельника могут закрыть на карантин

В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях....

Со следующей недели большинство школ и детских садов Сумщины могут быть закрыты на карантин
Вчера 14:12

Со следующей недели большинство школ и детских садов Сумщины могут быть закрыты на карантин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....

Вниманию жителей Сумщины: где прививаться от COVID-19?
06.09.2021 15:15

Вниманию жителей Сумщины: где прививаться от COVID-19?

Вакцинация предотвращает тяжелом течении болезни, госпитализации или смерти и спасает жизнь....

В Сумах вакцинировано от коронавируса 67% учителей
06.09.2021 09:50

В Сумах вакцинировано от коронавируса 67% учителей

Об этом сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

Новости

На Сумщине еще две смерти от COVID-19: заболело 43 человека (подробности)
Сегодня 08:49
На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников
Сегодня 17:30
Спрут Федорченка або Слуга Сумщини
Сегодня 17:29
Губернатор Сумщины сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах
Сегодня 17:18
Экоинспекторы обследовали место аварии на нефтепроводе на Сумщине
Сегодня 17:15
На Сумщине привилось от коронавируса 13% жителей
Сегодня 16:45
Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году
Сегодня 16:24
Для роботодавців Сумщини брак кадрів є вкрай актуальним питанням
Сегодня 15:58
На Сумщине разыграют Кубок губернатора
Сегодня 15:40
У Сумах влаштували літературний кіпіш
Сегодня 15:16
В Сумы приезжает правительственный уполномоченный по правам людей с инвалидностью
Сегодня 14:29
На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса
Сегодня 13:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.