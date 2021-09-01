Лента

admin
admin
Сегодня 17:29184

Спрут Федорченка або Слуга Сумщини

Щупальця політичного хамелеона Віктора Федорченка на Сумщині розросталися роками і зараз його люди займають багато ключових посад в регіоні, пише «Сумщина коррупционная».

Шлях до успіху глави облради був тернистим та сповненим корупції: на ньому були і нелегальний видобуток піску, і схематоз під час будівництва житлових багатоповерхівок в Сумах з багаторічними судовими розглядами і навіть рейдерське захоплення земель для чергових забудов. Не соромився Федорченко заробляти і на військових самовільно в кілька разів підвищуючи вартість реконструкції казарм.

При цьому так званий «слуга народу» не побоявся скористатися адміністративними ресурсами для того, щоб відмазати свого сина Дмитра, який в стані наркотичного сп’яніння спровокував ДТП, після якого побив потерпілого погрожуючи йому зброєю.

Детальніше про клан Федорченка та його корупційну діяльність – у сюжеті.

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще две смерти от COVID-19: заболело 43 человека (подробности)
Сегодня 08:49
На Сумщине в учреждениях образования привито чуть больше половины работников
Сегодня 17:30
Спрут Федорченка або Слуга Сумщини
Сегодня 17:29
Губернатор Сумщины сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах
Сегодня 17:18
Экоинспекторы обследовали место аварии на нефтепроводе на Сумщине
Сегодня 17:15
На Сумщине привилось от коронавируса 13% жителей
Сегодня 16:45
Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году
Сегодня 16:24
Для роботодавців Сумщини брак кадрів є вкрай актуальним питанням
Сегодня 15:58
На Сумщине разыграют Кубок губернатора
Сегодня 15:40
У Сумах влаштували літературний кіпіш
Сегодня 15:16
В Сумы приезжает правительственный уполномоченный по правам людей с инвалидностью
Сегодня 14:29
На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса
Сегодня 13:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.