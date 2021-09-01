Спрут Федорченка або Слуга Сумщини

Щупальця політичного хамелеона Віктора Федорченка на Сумщині розросталися роками і зараз його люди займають багато ключових посад в регіоні, пише «Сумщина коррупционная».

Шлях до успіху глави облради був тернистим та сповненим корупції: на ньому були і нелегальний видобуток піску, і схематоз під час будівництва житлових багатоповерхівок в Сумах з багаторічними судовими розглядами і навіть рейдерське захоплення земель для чергових забудов. Не соромився Федорченко заробляти і на військових самовільно в кілька разів підвищуючи вартість реконструкції казарм.

При цьому так званий «слуга народу» не побоявся скористатися адміністративними ресурсами для того, щоб відмазати свого сина Дмитра, який в стані наркотичного сп’яніння спровокував ДТП, після якого побив потерпілого погрожуючи йому зброєю.

Детальніше про клан Федорченка та його корупційну діяльність – у сюжеті.