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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:55117

Молодь Сумщини запрошують поділитися власними проєктами з євроінтеграції

Молодь із усіх куточків України запрошують поділитися власними цікавими, креативними, соціально важливими проєктами та ініціативами, реалізованими для просування проєвропейських змін на місцевому рівні.

Про це повідомили в офісі Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

До участі запрошуються представники молодіжної ініціативної групи, громадської організації або просто активні громадяни, які протягом останніх двох років реалізували проєкт у своїй області, населеному пункті чи громаді, в основі якого лежить одна з 6 базових цінностей ЄС (верховенство права, рівність, повага до людської гідності, повага до прав людини, свобода, демократія).

Проєкти учасників стануть відомими на всю країну – про найкращі проєкти розкажуть на ФБ-сторінці Офісу Віце-прем’єр-міністерки, а також у вашій області. Ініціатори проєктів отримають можливість презентувати їх на особистій зустрічі з Ольгою СТЕФАНІШИНОЮ та пройти стажування в Офісі Віце-прем’єрки. Всі учасники будуть запрошені на зустріч «Молодих амбасадорів євроінтеграції» та отримають можливість долучитися до євроінтеграційних ініціатив та знайти партнерів для реалізації своїх ідей.

Для того, щоб взяти участь необхідно написати лист із описом власного проєкту/ініціативи, доклавши фото/відео-докази. Лист має містити: мотивацію (чому цей проєкт важливий для вас та України), опис процесу імплементації проєкту (що було до, як придумали ідею, які кроки втілювали і який результат); учасників з ким разом працювали над проєктом; які наступні кроки бачите для продовження вашого проєкту.

Електронна адреса: ovpmeei@gmail.com. У темі листа вказати: «Євроінтеграція у регіонах».

Не проґавте свій шанс розповісти про власний проєкт. Будь-то організація прибирання сміття чи створення молодіжного євроклубу. А ще це змога познайомитися та обмінятися досвідом зі своїми однодумцями з інших регіонів.

 Проєкт «Молоді амбасадори євроінтеграції», реалізується у рамках інформаційної кампанії #EUКраїна у партнерстві з American Councils for International Education in Ukraine, FLEX Ukraine, Exchanges To Internships.

Общество
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