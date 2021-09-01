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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:16185

У Сумах влаштували літературний кіпіш

8-го вересня, починаючи з 1966 року, світ відзначає Міжнародний день грамотності, присвячуючи цьому важливому для суспільства питанню міжнародні наукові конференції, онлайн-заходи та спеціальні сесії.

На сьогодні 773 мільйони молоді та дорослих у всьому світі не вміють читати та писати, а 250 мільйонів дітей не набувають базових навичок навчання грамоті. На вирішення цієї проблеми спрямовані дії як урядових, так і громадських організацій світу. Адже бути грамотним важливо для кожної людини, це незамінний інструмент для побудови успішного особистого життя та розвиненого суспільства. Але вміння читати – лише мала частинка вміння бути грамотною людиною, а ще важливі здатність використовувати набуті знання, допитливість та бажання набувати нових навичок, швидко реагувати на виклики сьогодення.

Тому в цей день працівники абонементу для юнацтва Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки влаштували на одній із центральних вулиць міста літературний кіпіш, під час якого: проводили бліц-вікторину, пропонували дописувати вірші, тестували на знання української мови (до речі, перехожі показали відмінний рівень знань) та національних традицій і, звичайно ж, презентували нові книги із фонду бібліотеки.
А ще бібліотекарі бажали учасникам цього дійства бути допитливими, читати із задоволенням та дізнаватися багато нового, запрошували стати користувачами бібліотеки, яка завжди допоможе цікавими книгами та послугами.

Общество
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