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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50173

В Сумах представили выставку «Сумы - донорская столица»

В художественной школе прошло открытие художественной выставки «Сумы - донорская столица».

Презентация 15-ти уникальных художественных произведений прошла на базе Сумской детской художественной школы им. М. Г. Лысенко, ученики которой и стали участниками художественного пленэра в рамках акции «Отдаем творческую кровь».

«Отдел культуры начал акцию «Отдаем творческую кровь» еще с 2016 года - каждый раз это новый и оригинальный проект, который несет в себе просветительскую цель, - рассказала начальник отдела культуры Наталья Цыбульская. - В этом году мы стремились, чтобы тема донорского движения стала несколько более открытой для людей: исчезли мифы и страхи об этом процессе. Так, юные воспитанники художественной школы, посетив экскурсию Центром службы крови, нарисовали то, как они видят донорство и его значимость для человечества».

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