В Ромнах автомобиль врезался в магазин и остановку

При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 38-летний житель г. Конотоп, управляя автомобилем "DAEWOO Lanos", на спуске с крутым поворотом не справился с управлением и выехал на встречную полосу с последующим съездом за ее пределы, где совершил столкновение с бетонным основанием магазина и остановки общественного транспорта. На момент ДТП никого из граждан на остановке и у магазина не было.
В результате аварии 43-летний пассажир был госпитализирован в Роменскую ЦРБ, а водитель, после оказания ему медицинской помощи, от госпитализации отказался.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня утром патрульные получили сообщение о ДТП на 26-м километре автодороги Н 12 Сумы - Полтава участия транспортных средств ГАЗ...
На улице Засумская произошла авария с участием KIA Seed и ЗАЗ-Daewoo Lanos....
Сегодня, 6 сентября, около 13.30, на улице Харьковской, 42-летний водитель автомобиля Рено Логан совершил наезд на 91-летнего мужчину....
ДТП произошло сегодня, 6 сентября, после полудня....
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался пешеход....