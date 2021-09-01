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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:24253

В Ромнах автомобиль врезался в магазин и остановку

Происшествие произошло 7 сентября около девяти часов по улице Конотопской.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 38-летний житель г. Конотоп, управляя автомобилем "DAEWOO Lanos", на спуске с крутым поворотом не справился с управлением и выехал на встречную полосу с последующим съездом за ее пределы, где совершил столкновение с бетонным основанием магазина и остановки общественного транспорта. На момент ДТП никого из граждан на остановке и у магазина не было.

В результате аварии 43-летний пассажир был госпитализирован в Роменскую ЦРБ, а водитель, после оказания ему медицинской помощи, от госпитализации отказался.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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