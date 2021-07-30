На Сумщине оперативно ликвидировали возгорание грузового автомобиля

По вызову была направлена местная пожарная команда с. Хмелев, дополнительно, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, водитель во время движения увидел задымление возле колеса полуприцепа. Остановив транспортное средство он немедленно начал самостоятельно тушить возгорание имеющимся огнетушителем. Горела электропроводка полуприцепа. В 7:55 пожарные оперативно локализовали пожар, предотвратив распространение огня на тягач, а также полуприцеп, на котором находился экскаватор JCB. В 8:05 - пожар ликвидировали.
Важную роль в оперативной, а самое главное успешной ликвидации данного пожара, сыграло наличие в с. Хмелев местной пожарной команды, ведь именно благодаря ее усилиям удалось не допустить распространения огня до прибытия оперативно-спасательного подразделения из города Ромны, которому пришлось преодолеть расстояние в 20 км.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 один пожарный автомобиль местной пожарной команды с. Хмелев.
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