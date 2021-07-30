На Сумщине оперативно ликвидировали возгорание грузового автомобиля 7 сентября в 7:52 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Хмелев Роменского района горит специализированный грузовой седельный тягач «DAF CS 85».

По вызову была направлена местная пожарная команда с. Хмелев, дополнительно, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, водитель во время движения увидел задымление возле колеса полуприцепа. Остановив транспортное средство он немедленно начал самостоятельно тушить возгорание имеющимся огнетушителем. Горела электропроводка полуприцепа. В 7:55 пожарные оперативно локализовали пожар, предотвратив распространение огня на тягач, а также полуприцеп, на котором находился экскаватор JCB. В 8:05 - пожар ликвидировали.

Важную роль в оперативной, а самое главное успешной ликвидации данного пожара, сыграло наличие в с. Хмелев местной пожарной команды, ведь именно благодаря ее усилиям удалось не допустить распространения огня до прибытия оперативно-спасательного подразделения из города Ромны, которому пришлось преодолеть расстояние в 20 км.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 один пожарный автомобиль местной пожарной команды с. Хмелев.