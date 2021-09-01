Более 500 учебных заведений на Сумщине с понедельника могут закрыть на карантин

В случае перехода области в «желтую» зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос, пишет РБК-Украина.
На 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:
- 195 дошкольных учебных заведений,
- 283 учреждений общего среднего образования,
- 27 учреждений профессионального и высшего образования.
На 80% вакцинированный штат в:
- 44 дошкольных учреждениях образования,
- 99 учреждениях общего среднего образования.
Напомним, 7 сентября глава Сумской ОГА Дмитрий Живийкий, что со следующей недели Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина, и большинство школ и детских садов закроются на карантин.
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