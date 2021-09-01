Более 500 учебных заведений на Сумщине с понедельника могут закрыть на карантин В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях.

В случае перехода области в «желтую» зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос, пишет РБК-Украина.

На 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

- 195 дошкольных учебных заведений,

- 283 учреждений общего среднего образования,

- 27 учреждений профессионального и высшего образования.

На 80% вакцинированный штат в:

- 44 дошкольных учреждениях образования,

- 99 учреждениях общего среднего образования.

Напомним, 7 сентября глава Сумской ОГА Дмитрий Живийкий, что со следующей недели Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина, и большинство школ и детских садов закроются на карантин.