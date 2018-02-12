В Сумах чиновника, продавшего стадион «Юбилейный», подозревают в махинациях

7 сентября правоохранители вручили подозрение Александру Литвиненко - начальнику городского отдела принудительного исполнения решений Северо-Восточного межрегионального управления Минюста, пишет Sumy.Today.
Подозрение вручена по части 3, статьи 365-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Напомним: 99% корпоративных прав на ООО «Сумыспортинвест», которое владело стадионом «Юбилейный», были проданы в конце прошлого года чуть более, чем за 8 млн грн. Деньги уже выплачены и розданы работникам Сумского НПО (которое являлось мажоритарным владельцем стадиона), которым задолжали зарплату за несколько месяцев. Владельцем стадиона стало ООО «Північ Агро Сервіс». Кроме того, доли процента остались у ООО «Маш-сервис» и Андрея Грека, которые оспаривают продажу.
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