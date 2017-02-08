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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине произошел аварийный разлив нефти

Вечером 7 сентября в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило сообщение о разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения в районе ГЗУ-2 Бугры НГДУ «Ахтырканефтегаз».

Предварительно установлено, что в результате аварии нефтеводяной смесью загрязнено 0,26 га земель Кардашевского сельского совета Ахтырского района.

По информации НГДУ «Ахтырканефтегаз», сразу после обнаружения разгерметизации начались работы по поиску причин и ликвидации последствий аварии. Сейчас сотрудники Государственной экологической инспекции в Сумской области выехали на место событий. Экоинспекторами будет проведен обмер площади загрязненного земельного участка и отобраны пробы почвы для дальнейшего расчета ущерба, нанесенного окружающей природной среде в результате аварии.

Общество Разлив нефти
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