На Сумщине произошел аварийный разлив нефти

Предварительно установлено, что в результате аварии нефтеводяной смесью загрязнено 0,26 га земель Кардашевского сельского совета Ахтырского района.
По информации НГДУ «Ахтырканефтегаз», сразу после обнаружения разгерметизации начались работы по поиску причин и ликвидации последствий аварии. Сейчас сотрудники Государственной экологической инспекции в Сумской области выехали на место событий. Экоинспекторами будет проведен обмер площади загрязненного земельного участка и отобраны пробы почвы для дальнейшего расчета ущерба, нанесенного окружающей природной среде в результате аварии.
По информации, предоставленной ГПУ «Полтавагаздобыча», 5 июня при выполнении работ по обработке скважины №10 Новотроицкого НГКМ Филиала Газопромышленного управления «Полтавагаздобыча»...
9 января в результате разгерметизации нефтепровода «Бугроватое-Рыбальцы» Бугруватовского месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» не землях Чернетчинской ОТГ Ахтырского района произошла...
На Сумщине из-за разгерметизации нефтепровода произошло разлитие нефти....
По информации, поступившей в Госэкоинспекцию в Сумской области от НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта», 25 июня в 8.15 на землях Кардашевского...
Критическая ситуация с загрязнения нефтью территории Сумщины требует поднятие этого вопроса на государственном уровне....